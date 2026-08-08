Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
16:08, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Çubuklu mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makineleri ve vatandaşların su tankerleriyle destek verdiği müdahale sonucu yangını söndürdü.
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