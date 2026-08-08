Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekneye müdahale edildi
15:25, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Sürüklenen tekne için kurtarma operasyonu.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 14 metrelik teknenin makineleri, Nara Burnu önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
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Başlıklar :çanakkaleÇanakkale BoğazıKEGMtekne
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