Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekneye müdahale edildi

Çanakkale'de ilaçlama faciası: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Türkiye, bir kez daha hatalı ve bilinçsiz yapılan haşere ilaçlamasının neden olduğu acı bir tabloyla karşı karşıya. Daha önce Böcek ailesinin de ölümüne neden olan ilaçlama kaynaklı ölüm haberlerine, ne yazık ki bir tanesi daha eklendi. Komşu dairede gerçekleştirilen böcek ilaçlamasından sızan zehirli kimyasallar, 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamdan kopmasına, annesinin ise ölüm kalım savaşı vermesine neden oldu.