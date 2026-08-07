Sakarya’da denizde İHA bulundu

Şaka diye söyledi gerçek oldu: Daha önce evine götürmüştü, 'Bu sefer elimizi sürmedik'

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde denizden kıyıya vuran insansız hava aracını (İHA) cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına inceletip bagajına yükleyerek evine götüren Ali Çabuk, benzer konumda yeniden bir İHA buldu. Kuzeniyle şakalaşırken dron ile karşılaşan Çabuk, "Bu sefer elimizi sürmedik, ekiplere haber verdik" dedi.