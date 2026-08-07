Sakarya’da denizde İHA bulundu
Sakarya'nın Kocaali ilçesi açıklarında cankurtaranlarca fark edilen ve denize düştüğü belirlenen İHA, incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı (İHA) bulundu. İHA, incelenmek üzere ekipler tarafından alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
Kocaali ilçesinde cankurtaranlar tarafından kıyıya yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı bulundu. Cankurtaranların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denize düşen İHA incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. İlk belirlemelere göre İHA’nın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı öğrenildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.