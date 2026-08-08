Doğalgaz borusunda yaşanan sızıntıdan alevler yükseldi

Sabah saatlerinde başladı: 3 ilçede 16 saat su kesintisi yaşanacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya ve Defne ilçelerinde Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların içme suyu ihtiyacının kesintisiz ve yeterli şekilde karşılanmasına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmaların güvenli ve sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 28 Temmuz Salı günü saat 08.00 ile 23.30 arasında Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.