Parmağını blendere sıkıştıran kadının yardımına itfaiye yetişti
12:34, 08/08/2026, Cumartesi
IHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde parmağını blendere kaptırarak hastaneye başvuran talihsiz kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Hatay’da parmağını blendere sıkıştırarak hastanede tedavi altına alınan kadının parmağını sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Arsuz’da elini blendere sıkıştıran kadın, soluğu devlet hastanesinde aldı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, titiz çalışmayla kadının parmağındaki blender parçasını sağ salim keserek çıkardılar. Blenderen çıkartılmasıyla kadın rahat nefes aldı.
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