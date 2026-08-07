Kilis'te kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
00:08, 07/08/2026, Cuma
AA
Nargile kömürü yüklü tır, Kilis-Hatay kara yolunun Deliosman köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Kilis'te seyir halindeyken yangın çıkan nargile kömürü yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
İ.H.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen nargile kömürü yüklü tır, Kilis-Hatay kara yolunun Deliosman köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kilis Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü, tırda hasar oluştu.
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Başlıklar :KilisKömüt yüklü tıryangın
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