Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine rekor ceza

Kilis’te sosyal medyada paylaşılan ve Kilis-Hatay Karayolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine ait görüntüler üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.





Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda görüntülerde yer alan motosikletler ile sürücüler tespit edildi. Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırımlar uygulandı.





Denetimlerde bir sürücüye 46 bin lira idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün kullandığı motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Toplam 138 bin lira idari para cezası

Ayrıca 5 sürücüye toplam 50 bin lira, bir sürücüye ise 15 bin 562 lira idari para cezası uygulandı. İki motosikletin tescil plakasına da toplam 27 bin lira ceza kesildi.





Yapılan işlemler sonucunda sürücüler ve araç tescil plakalarına toplam 138 bin 500 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.





Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.







