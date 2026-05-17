Kilis’te tır ile motosiklet çarpıştı: İki ağır yaralı

Kilis’te meydana gelen trafik kazasında tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Ekrem Çetin Mahallesi’nde yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
H.A. idaresindeki 33 CUL 11 plakalı tır, Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.Z. yönetimindeki 54 ACD 798 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan M.A.S. ağır yaralandı.
Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.