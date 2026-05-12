Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 27 BAL 614 plakalı motosiklet, Gaziantep-Kilis kara yolunun 10’uncu kilometresinde K.Ç. yönetimindeki 27 VG 749 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.