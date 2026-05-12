Kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada bir ağır yaralı

00:38 12/05/2026, Salı
Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kilis-Gaziantep kara yolunda kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis’te kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 27 BAL 614 plakalı motosiklet, Gaziantep-Kilis kara yolunun 10’uncu kilometresinde K.Ç. yönetimindeki 27 VG 749 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili Tahkikat başlatıldı.



