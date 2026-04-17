Zehir tacirlerine geçit yok: 5 zanlı tutuklandı

17:1317/04/2026, Cuma
Foto: Arşiv.
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 311 sentetik hap, 193 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri