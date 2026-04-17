Başkale’de 162 kilo asetik anhidrit maddesi ele geçirildi

"Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada 162 kilo 920 gram asetik anhidrit maddesi, 2 adet Ak-47 tüfek ve 2 adet şarjör, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır"