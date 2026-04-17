Biri 17 yıl ceza almıştı: 3 firari kıskıvrak yakalandı

12:3117/04/2026, Cuma
AA
Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ve Siverek ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Birecik ilçesinde yapılan operasyonlarda "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K. yakalandı.

Siverek ilçesindeki operasyonda da "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#firari hükümlü
#Şanlıurfa
#operasyon
