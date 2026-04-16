5 gün izlendiler, tek baskınla yakalandılar: Bahçeden çıkanlar şoke etti

17:3216/04/2026, Perşembe
IHA
Aksaray'da çuval içine gizlenmiş 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

Aksaray’da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma, evin bahçesinde çuval içine gizlenmiş 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el konulurken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler şahısları takibe aldı. 5 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri şahısların bulunduğu eve yönelik operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda G.F.B. (23), Y.Y. (26) ve S.K. (31) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Evin bahçesinde yapılan aramada çuval içine gizlenmiş 11 bin 200 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edilen 59 bin 450 lira nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Aksaray
#operasyon
#uyuşturucu
