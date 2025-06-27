Yeni ölüm tuzağı: İsrail Gazze'deki unlara uyuşturucu koyuyor iddiası

Açıklamada, söz konusu insani yardım merkezlerine giden halka, dikkatli olma, bu merkezlerden gelen gıdaları inceleme ve şüpheli maddeleri derhal bildirme çağrısı yapıldı. Ayrıca ailelerden, çocuklarını bu merkezlere gitmenin ve uyuşturucu maddelerin tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeleri istendi. Uluslararası topluma da her gün yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve kasıtlı bir soykırım aracı haline dönüşen

"ölüm tuzaklarının"