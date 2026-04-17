Saklandıkları yerde yakalandılar: Jandarmadan nokta operasyon

16:4817/04/2026, Cuma
Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. ile Yavuzeli ilçesinde "yağma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan T.Ö'yü saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.

İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



