Kilis merkezli operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi

Kilis merkezli operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi

15:2918/04/2026, Cumartesi
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kilis merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 kilo 729 gram altın ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, altın kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede Kilis ve Gaziantep'teki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#kaçak altın
#Kilis
#operasyon
AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM 18 NİSAN: Benzine ve motorine zam veya indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları