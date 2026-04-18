Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da 4,1 milyon liralık kaçak malzeme yakalandı

13:4718/04/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Van’da kaçakçılıkla mücadele operasyonu.
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu 4 milyon 100 bin lira değerinde 7 bin 730 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlık yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde 2 ayrı araçta yapılan arama neticesinde 4 milyon 100 bin lira değerinde 7 bin 730 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili S.A.K. ile İ.G. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılırken, gümrüksüz kaçak eşya malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



#van
#gümrük
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı, gram, çeyrek, Cumhuriyet ne kadar? 18 Nisan canlı alış satış fiyatları