Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklama

Sakarya merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklama

12:0318/04/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

Sakarya merkezli 13 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 53’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden, kendi hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık eden şüpheliler tespit edildi.

Sakarya merkezli 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sakarya merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir, Yalova ve Düzce illerinde yapılan operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53’ü tutuklanırken, 11’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.



#sakarya
#yasa dışı bahis
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
