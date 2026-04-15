Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Yasa dışı bahis reklamlarına erişim engeli: Bakanlık ceza yağdırdı

09:4315/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Reklamlarda şeffaflık için denetimler artırıldı.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, görüştüğü 132 dosyadan 117’sini mevzuata aykırı bularak, 49,8 milyon TL idari para cezası uyguladı. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 368 sayılı toplantısında görüşülen 132 adet dosyadan 117’si mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu aykırılıklar nedeniyle toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi.

Hileli modem satışlarına yönelik inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığına ulaşan şikâyetler doğrultusunda yapılan incelemelerde kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların tüketicilere
"modeminiz arızalı"
veya
"modeminiz yetersiz"
şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşıldı.

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı belirlenerek, ilgili firmalara idari para yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına erişim engeli getirildi

Reklam Kurulunun 368 sayılı toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu. Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.



#ticaret bakanlığı
#yasa dışı bahis
#reklam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
