Kilis’te feci kaza: Otomobil taklalar attı 5 kişi yaralandı

17:4013/05/2026, mercredi
IHA
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kilis’te kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında taklalar atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kilis’teki feci kaza Polateli ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.Y. idaresindeki 27 AOE 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında taklalar attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.E.Y. ile araçta bulunan B.Y., M.A.Y., Z.Y. ve S.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



