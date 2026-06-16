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Muş’ta kafeste keklik besleyen çobana 67 bin TL para cezası verildi

Muş’ta kafeste keklik besleyen çobana 67 bin TL para cezası verildi

13:2716/06/2026, Salı
IHA
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Şahıs hakkında 67 bin TL cezai işlem uygulandı.
Şahıs hakkında 67 bin TL cezai işlem uygulandı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde kafeste keklik besleyen çobana 67 bin TL para cezası verildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile Malazgirt DKMP Şefliği ekipleri tarafından yapılan kontrol ve koruma faaliyetleri kapsamında, çobanlık yapan bir şahsa ait çadırın yanında bulunan kafeste 2 adet kınalı keklik tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme ve kontrollerde, söz konusu şahsın keklikleri bulundurmasına ilişkin herhangi bir yasal izin ya da belge bulunmadığı belirlendi.

Mevzuata aykırı şekilde kafeste tutulduğu tespit edilen 2 adet kınalı kekliğe ekiplerce el konularak Malazgirt DKMP Şefliğine teslim edildi.

Yaban hayatının korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili idari süreç başlatılırken, ilgili şahıs hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şahıs hakkında 40 bin TL tazminat bedeli ve 27 bin TL idari para cezası olmak üzere toplam 67 bin TL cezai işlem uygulandı.


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