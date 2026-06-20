Türkiye - Paraguay canlı skor
2026 Dünya Kupası D Grubu 2. haftasında A Milli Futbol Takımı bu sabah saat 06.00'da Levis Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye - Paraguay canlı skor ve canlı izleme ekranı haberimizde.
A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci haftasında Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı skor ve canlı izleme ekranı haberimizde.
TÜRKİYE - PARAGUAY
TÜRKİYE - PARAGUAY
İLK 11'LER
İLK 11'LER
Türkiye:
Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Kerem
Paraguay:
Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta
TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI SKOR
TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI SKOR
TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI İZLE
TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI İZLE
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