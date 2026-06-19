2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımızda gözler tamamen telafi mücadelesine çevrildi. İlk maçın moralsizliği geride bırakılırken, "Bizim Çocuklar"ın turnuvadaki kaderini belirleyecek olan Paraguay randevusunun detayları netleşti. Peki, Türkiye - Paraguay Dünya Kupası maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İşte Ay-Yıldızlı ekibimizin ölüm kalım niteliğindeki maç programı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından gözler A Milli Futbol Takımı'nın ikinci grup maçına çevrildi. Ay-Yıldızlılar, D Grubu'ndaki kaderini belirleyecek mücadelede Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Gruba Avustralya yenilgisiyle başlayan Ay-Yıldızlılar için Paraguay karşılaşması büyük önem taşıyor. Üst tura yükselme umutlarını sürdürmek isteyen milliler, Güney Amerika temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
A Milli Takım, grup aşamasındaki son maçını ise ABD karşısında oynayacak. Bu karşılaşma 26 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 05.00'te başlayacak.
24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası heyecanı yaşayan Türkiye, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele ediyor. Ay-Yıldızlılar, kalan iki karşılaşmadan alacağı sonuçlarla son 32 turuna kalma hedefini gerçekleştirmeye çalışacak.
TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki ikinci sınavını 20 Haziran Cumartesi günü oynayacak. San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak.