YKS TYT cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS 2026 TYT-AYT-YDT soru kitapçığı

YKS 2026'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tamamlanmasının ardından milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrilecek. Sınav performansını değerlendirmek ve net hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler, doğru ve yanlış sayılarını belirleyebilmek için TYT soruları ve cevaplarının erişime açılmasını bekliyor. Özellikle sınavın sona ermesiyle birlikte "TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

1 /5 Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonunun ilk aşaması bugün gerçekleştiriliyor. TYT oturumundan çıkan öğrenciler, sınavın ardından ilk olarak ÖSYM tarafından yayımlanacak cevap anahtarını incelemek isteyecek. Netlerini hesaplayarak tahmini puanlarını öğrenmeye hazırlanan adaylar, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı saati merak ediyor.

2 /5 YKS CEVAP ANAHTARI - TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anhtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak. YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anahtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anhtarı açıklandığında aşağıdaki linke tıklayrak TYT cevap anhtarı PDF sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz. YKS - TYT CEVAP ANHTARI İÇİN TIKLAYIN

3 /5 TYT SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK? Sınav tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını (Temel Soru Kitapçığı olarak) resmi internet sitesinden açıklıyor. Dolayısıyla TYT sorularının yarın yüzde 10'u açıklanmış olacak.

4 /5 2026 TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYI SAAT KAÇTA BİTECEK? TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00’te sona erecek.