Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS TYT cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS 2026 TYT-AYT-YDT soru kitapçığı

YKS TYT cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS 2026 TYT-AYT-YDT soru kitapçığı

10:0620/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

YKS 2026'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tamamlanmasının ardından milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrilecek. Sınav performansını değerlendirmek ve net hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler, doğru ve yanlış sayılarını belirleyebilmek için TYT soruları ve cevaplarının erişime açılmasını bekliyor. Özellikle sınavın sona ermesiyle birlikte "TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS maratonunun ilk aşaması bugün gerçekleştiriliyor. TYT oturumundan çıkan öğrenciler, sınavın ardından ilk olarak ÖSYM tarafından yayımlanacak cevap anahtarını incelemek isteyecek. Netlerini hesaplayarak tahmini puanlarını öğrenmeye hazırlanan adaylar, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı saati merak ediyor.

YKS CEVAP ANAHTARI - TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anhtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak.

YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anahtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anhtarı açıklandığında aşağıdaki linke tıklayrak TYT cevap anhtarı PDF sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

YKS - TYT CEVAP ANHTARI İÇİN TIKLAYIN

TYT SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK?

Sınav tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını (Temel Soru Kitapçığı olarak) resmi internet sitesinden açıklıyor. Dolayısıyla TYT sorularının yarın yüzde 10'u açıklanmış olacak.

2026 TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYI SAAT KAÇTA BİTECEK?

TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00’te sona erecek.

2026 TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

#YKS
#TYT
#YKS soru kitapçığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS kaç yanlış doğruyu götürüyor 2026? YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?