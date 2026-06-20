A Milli Futbol Takımımız, 10 kişi kalan Paraguay’a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası’na veda etti. Paraguay - Türkiye maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇ ÖZETİ

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TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇ SONUCU

KUPAYA ERKEN VEDA

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, rakibinin uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası'na veda etti.

Türkiye Millî Futbol Takımı, ilk maçta Avustralya karşısında aldığı yenilginin ardından Paraguay mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Ancak aradığı golü bulamayan Vincenzo Montella'nın öğrencileri, sahadan puansız ayrılarak son maç öncesinde turnuvaya erken veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu golle öne geçen Paraguay Millî Futbol Takımı, ikinci yarıda skoru korumayı başardı. Paraguay'da Miguel Almiron, 45+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmasına rağmen Güney Amerika temsilcisi üstünlüğünü korudu.

Bir kişi eksik mücadele eden rakibi karşısında beraberlik golünü bulmakta zorlanan A Milli Takım, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maçın son düdüğüyle birlikte Ay-Yıldızlılar, üst tur umutlarını kaybederek 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, gruptaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek olsa da alınan sonuçların ardından son 32 turuna yükselme şansını kaybetti.

Büyük umutlarla gidilen 2026 Dünya Kupası'nda erken gelen veda, Türk futbolunda hayal kırıklığı yaratırken, Ay-Yıldızlı ekibin turnuvadaki performansı futbol kamuoyunda uzun süre tartışılacağa benziyor.



