Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kilis
Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

15:5330/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Kilis'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolu üzerindeki Deliosman köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 01 EUS 33 plakalı otomobil ile N.G.'nin yönetimindeki 31 BBZ 421 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

 Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.




Sağlık görevlileri, her iki aracın sürücüsü ile 7 yaralıyı ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

#kilis
#trafik
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşeron işçiye kadro ne zaman? 100 bin taşeron işçiyi kadroya alımında son durum nedir?