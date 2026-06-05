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Bir Belediye Başkanı daha CHP’den istifa etti

Bir Belediye Başkanı daha CHP’den istifa etti

13:015/06/2026, Cuma
IHA
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti.
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yerel yönetimde önemli bir gelişme olarak değerlendirilen istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti.

Kilis’te, geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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