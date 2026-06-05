Bir Belediye Başkanı daha CHP’den istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yerel yönetimde önemli bir gelişme olarak değerlendirilen istifa kararının ardından bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti.