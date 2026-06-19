Kilis’te 275 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Polateli kavşağı mevkisinde öncü-artçı şeklinde hareket eden araçlar durduruldu. Araçlardaki M.K., H.A., Y.A. ve B.S. isimli şüpheliler yakalanırken, şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 275 bin 121 adet captagon hap ele geçirildi.