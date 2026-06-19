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MİT'in yakaladığı DEAŞ'ın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı

MİT'in yakaladığı DEAŞ'ın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı

16:2319/06/2026, Cuma
DHA
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Ahmet Kazancı tutuklandı
Ahmet Kazancı tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan ve Konya’ya getirilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ’ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edildi. Kazancı’nın DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı. Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın sözde Türk Medya Sorumlusu 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı’nın, Özgür Altun’un yakalanmasının ardından yerine geçerek örgütsel faaliyetleri devraldığı da belirlendi.

Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi

Ahmet Kazancı’nın, Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu, Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapıp, örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, operasyon için düğmeye bastı. Örgütsel faaliyetleri takip edilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Konya'ya getirildi

Ahmet Kazancı, soruşturma kapsamında 2 gün önce Konya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kazancı, ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kazancı, tutuklandı.


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