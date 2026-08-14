Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul dosyası daha çözüme kavuştu

Canlı yayında Eyüpsultan Belediyesi'yle ilgili bomba iddia: "AK Parti’ye geçebilir"

CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin partilerinden istifa ederek başka partilere geçişleri gündemdeki yerini korurken, gazeteci Murat Kelkitlioğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi. TV100 canlı yayınında konuşan Kelkitlioğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü. Kelkitlioğlu, “Yarın sürpriz bir şekilde Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçişi gerçekleşebilir. Özel olarak kimseyi aramadım ama belediyeden yetkili bir isim yarın için çok ciddi bir hareketlilik olduğunu aktardı.” ifadelerini kullandı. Daha önce Tuzla ve Çekmeköy belediyeleriyle ilgili de değerlendirmede bulunduğunu hatırlatan Kelkitlioğlu, “Daha önce Tuzla ve Çekmeköy konuşulurken de söylemiştim; Eyüpsultan, AK Parti'ye geçme ihtimali en yüksek belediyelerden biri.” dedi.