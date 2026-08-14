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Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul dosyası daha çözüme kavuştu

Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul dosyası daha çözüme kavuştu

11:35, 14/08/2026, Cuma
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Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul dosyası daha çözüme kavuştu
Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale'de 12 yıl önce öldürülen Hüseyin Okumuşoğlu ile Ankara'da 8 yıl önce öldürülen Emrah Daşdemir dosyalarına ilişkin bugün sabah saatlerinde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün sabah saatlerinde iki ayrı dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin yaşandığını duyurdu.

2 ayrı cinayet dosyasında operasyon

Buna göre; 2014 yılında Kırıkkale’de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’nun ölümü ve 2018 yılında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir’e ilişkin soruşturmada operasyonlar düzenlendi.

Dört ayda 35 faili meçhul dosya aydınlatıldı

Operasyonların detaylarını yaptığı açıklamada paylaşan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı”mızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı.
Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında daha bu sabah önemli gelişmeler yaşandı:”

Hüseyin Okumuşoğlu dosyasında 17 gözaltı

“Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda; 2014 yılında Kırıkkale’de kaybolan ve 2025 yılında cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.”

Emrah Daşdemir dosyasında 1 gözaltı

“Diğer önemli gelişme ise Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 2018 yılında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir’e ilişkin soruşturmada yaşandı.

HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı.”

"Çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

“Bu dosyaların yeniden ele alınmasında büyük bir titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğümüze, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği bulunan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.
Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye; faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

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Başlıklar :akın gürlekadalet bakanıemrah daşdemirankara
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