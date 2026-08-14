Anadolu Üniversitesinde ikinci üniversite fırsatı

Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde teknoloji alanındaki gelişmelere yönelik eğitim fırsatları da İkinci Üniversitenin öne çıkan seçenekleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2026-2027 öğretim yılında İkinci Üniversite ile öğrenci kabul eden yeni programlardan Yapay Zekâ Destekli Kodlama Önlisans Programı ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı Önlisans Programı, farklı alanlarda eğitim alan veya kariyerini teknoloji ekseninde geliştirmek isteyen adaylara yeni fırsatlar sunuyor.

Geleceğin alanlarına yönelik iki yeni program

Açıköğretim Fakültesi bünyesinde İkinci Üniversite kapsamında öğrenci kabul eden Yapay Zekâ Destekli Kodlama Önlisans Programı, yapay zekâ teknolojilerinin yazılım geliştirme süreçlerinde etkin kullanımına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor. Program, yapay zekâ araçlarından yararlanarak kodlama yapabilen ve dijital teknolojilere uyum sağlayabilen nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunuyor.

Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı Önlisans Programı ise veri analizi, bilgi tasarımı ve görsel iletişim alanlarını bir araya getiriyor. Program kapsamında öğrencilerin verileri analiz etme, anlamlandırma ve etkili biçimde görselleştirme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Özellikle veri odaklı karar alma süreçlerinin önem kazandığı günümüzde program farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin yeni bir uzmanlık alanı edinmelerine imkân sağlıyor.

Farklı alanlarda çok sayıda program seçeneği

İkinci Üniversite yalnızca teknoloji alanındaki programlarla sınırlı kalmıyor. Açıköğretim Fakültesinde önlisans düzeyinde Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Kültürel Miras ve Turizm, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Sosyal Medya Yöneticiliği, Tarım Teknolojisi, Web Tasarımı ve Kodlama gibi çok sayıda program bulunuyor. Lisans düzeyinde ise Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi farklı alanlarda program seçenekleri sunuluyor.

Böylece hâlihazırda bir yükseköğretim programında eğitimine devam eden öğrenciler, mevcut eğitimlerinin yanında farklı bir alanda ikinci bir diploma hedefleyebilirken üniversite mezunları da ilgi duydukları veya mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını düşündükleri yeni bir alanda eğitim alma fırsatı bulabiliyor.

Başvurular 17 Ağustos'ta başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite kapsamında çevrim içi başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ağustos-19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

İkinci Üniversite kapsamında programlara ilişkin ayrıntılı bilgilere Anadolu Üniversitesinin ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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