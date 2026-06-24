Anadolu Üniversitesinde mikro yeterlilik dönemi

YÖK tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların akademik sistem içerisinde tanınmasının önü açılırken, Anadolu Üniversitesi de bu dönüşüm sürecine öncülük eden yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı.

Öğrenciler becerilerini dijital rozetlerle belgeleyebilecek

Anadolu Üniversitesinde uygulanacak Mikro Yeterlilik Programları sayesinde öğrenciler yalnızca diploma sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda sahip oldukları somut becerileri de doğrulanabilir dijital belgelerle kayıt altına alabilecek. Ölçme ve değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kazandıkları yeterlilikleri dijital cüzdan altyapısında saklayabilecek ve başta LinkedIn olmak üzere profesyonel platformlarda paylaşabilecek.

Mikro yeterlilikler; yapay zekâ, veri okuryazarlığı, dijital teknolojiler, siber güvenlik, dijital içerik üretimi ve sosyal medya analitiği gibi güncel alanlarda öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.

Öğrenciler kendi öğrenme rotalarını oluşturabilecek

Yeni sistemle birlikte öğrenciler, yalnızca mevcut ders programlarını takip eden bireyler olmaktan çıkarak kariyer hedefleri doğrultusunda kendi öğrenme yolculuklarını şekillendirebilecek. Anadolu Üniversitesi öğrencileri; veri güvenliği, yapay zekâ etiği, telif hakları, veri okuryazarlığı, sosyal medya analitiği ve dijital içerik üretimi gibi farklı alanlarda mikro yeterlilikler kazanabilecek.

Böylece yükseköğretimde tek tip öğrenci profili anlayışının yerini, öğrencilerin ilgi alanları ve kariyer hedeflerine göre oluşturdukları kişisel yetkinlik portföyleri alacak.

Mikro yeterlilikler transkriptlere işlenebilecek

YÖK tarafından yayımlanan yeni düzenleme kapsamında öğrenciler, üniversite dışında veya farklı öğrenme ortamlarında edindikleri ve belirlenen kriterleri karşılayan yetkinliklerini akademik kazanıma dönüştürebilecek. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu şekilde değerlendirilecek mikro yeterlilikler, uygun bulunmaları hâlinde öğrencilerin transkriptlerinde ve diploma eklerinde yer alabilecek.

Anadolu Üniversitesinde oluşturulan Mikro Yeterlilik İnceleme Komisyonu, başvuruları değerlendirerek uygun bulunan öğrenme kazanımlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmesini sağlayacak.

24 AKTS’ye kadar ders muafiyeti sağlanabilecek

Mikro Yeterlilik Programlarının en dikkat çekici yönlerinden biri de öğrencilerin akademik yüklerine doğrudan katkı sunması olacak. YÖK düzenlemeleri ve üniversite senatosu tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda, tanınan kurumlardan alınan ve AKTS karşılığı bulunan mikro yeterlilikler seçmeli ders yükümlülüklerinin yerine sayılabilecek.

Bu kapsamda öğrenciler, mezuniyet için gerekli AKTS yükünün yüzde 10’una karşılık gelen ve 24 AKTS’ye kadar ulaşabilen seçmeli derslerini mikro yeterliliklerle karşılayabilecek. Böylece ders yüklerini azaltabilecek ve gerekli koşulları sağlamaları hâlinde mezuniyet süreçlerini öne çekebilecek.

Yaşam boyu öğrenme kültürüne katkı sağlayacak

Anadolu Üniversitesinin hayata geçirdiği Mikro Yeterlilik Programları yalnızca öğrenciler için değil, mezunlar ve çalışanlar için de sürekli öğrenme fırsatları sunacak. Böylece yükseköğretimde diploma odaklı eğitim anlayışından; beceri temelli, modüler, doğrulanabilir ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen yeni bir modele geçiş desteklenecek.

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerini kariyer hedefleri doğrultusunda yetkinliklerini geliştirmeye ve Mikro Yeterlilik Programlarının sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyor.

Mikro Yeterlilik Programları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenler my.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebiliyor.







