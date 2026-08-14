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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin BDF'26'da gençlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin BDF'26'da gençlerle buluştu

Yeni Şafak
12:21, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 12:28, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin BDF'26'da gençlerle buluştu
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında “Yeni Yüzyılda Eğitimin Dönüşümü” başlıklı özel oturumda Bakan Tekin, yapay zeka çağında öğretmenin değişen rolünü değerlendirdi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katılan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gençlerin sorularını yanıtladı. Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Tekin, "Gençlerimizi millî ve manevi değerlerine sahip çıkan, geçmişiyle barışık ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirmeliyiz" dedi. Tekin; yapay zekânın eğitimdeki rolü, mesleki eğitimin önemi ve yeni müfredat kapsamındaki sınav süreçlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Genç Diplomasi Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu’nun dördüncü gününde, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gençlerin konuğu oldu. Oturumda Bakan Tekin’e gençler sorularını yöneltti.

Gençlerle uzun bir sohbet gerçekleştiren Bakan Tekin, “Öğrencilerimizi bu ülkenin geçmişine, bu ülkenin geleceğine; içinde yaşadığı milletin millî ve manevi değerlerine sahip çıkan, ülkesine sadakat ile bağlı bir şekilde yetiştirmek bizim görevimizdir. Çocuklarımıza karşı asli vazifemiz budur. O sebeple bizim Bakanlığımızın adı Millî Öğretim değil; Millî Eğitim Bakanlığı’dır.” İfadelerinde bulundu.

BDF’26’da eğitimin geleceği konuşuldu

Oturumda yapay zekânın eğitimdeki yeri ve on yıl sonra sınıfta öğretmenin rolünün nasıl değişeceği, iyi bir öğretmeni yapay zekâdan ayıran nitelikler, gençlerin meslek seçiminde yaşadığı kaygılar ve geleceğin meslekleri ele alındı. Akademik başarının yanında erdem ve ahlak eğitiminin müfredattaki yeri, Maarif Modeli ile birlikte YKS’de öğrenciler için belirleyici olacak kabiliyetler, mesleki eğitimin önemi ve “iyi bir meslek sahibi olmak” ile “iyi bir üniversite kazanmak” arasındaki fark gençlerin gündeme getirdiği başlıklar arasında yer aldı.

Bakan Tekin ayrıca disiplinlerarası eğitimin geleceği, çift anadal programlarının yaygınlaşması ve farklı becerileri tek bir zihinde toplamanın gençlere sunduğu imkânlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Oturumda gençlerin sosyal faaliyetlerinin eğitim sistemindeki yeri de tartışıldı; Bakan Tekin, 18 yaşındaki bir gencin kazanması gereken beceriler ve okuması gereken kitaplar üzerine de tavsiyelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekanın eğitim üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, yapay zekanın öğretmenlerin yerini tamamen alacağı görüşüne katılmadığını söyledi.

Gelecekte eğitim süreçlerinin biçim değiştireceğini, öğretmenlerin ise bilgi aktaran kişiden daha çok rehberlik eden bir konuma geleceğini belirtti.

“Okulda öğretmenlerimizin daha az bilgi verdiği ama birlikte yaparak öğrenmeye dayalı bir forma dönüşecek eğitim öğretim süreçleri. Öğretmenlerin rolü de buna göre değişecek.”
şeklinde açıklama yapan Tekin, yapay zekanın öğrencilerin ödev ve projelerinde kullanılmasının tek başına sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

“Tek bir alanda uzmanlaşmak yetmeyecek”

Geleceğin çalışma hayatında gençlerin bir alanda derinlemesine uzmanlaşmasının önemini koruyacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı, bunun yanında farklı yetkinliklerin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, “Bir alanda derinlemesine mutlaka uzman olmanız gerekiyor ama bunu destekleyecek, besleyecek farklı yetkinliklere de sahip olmanızı öneririm.” ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitime ilgi artıyor

Mesleki ve teknik eğitime yönelik ilginin yeniden yükseldiğini belirten Tekin, gençlerin yalnızca üniversite diplomasını başarı ölçütü olarak görmemesi gerektiğini dile getirdi.

Yükseköğretim eğitimi ile meslek sahibi olmanın birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Tekin, iki sürecin birlikte yürütülebileceğini söyledi.

“LGS ve YKS’de sınav sistemi değişmiyor”

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla birlikte LGS ve YKS sistemlerinin değişeceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

“Sınav sistemi değişiyor diye bir spekülasyon yapıyorlar. Öyle bir şey yok.” diyen Tekin, üniversiteye geçiş sisteminin değiştirilmesine ilişkin şu anda herhangi bir gündem bulunmadığını belirtti.

Tekin, yalnızca sınavlarda kullanılacak soru havuzunun yeni müfredata göre oluşturulacağını söyledi.

“Şu anda hem ÖSYM hem de Bakanlığımız önümüzdeki dönem LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Sınavla ilgili bir değişiklik yok. Sadece soruların içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre oluşturulacak.” ifadelerini kullandı.

“İdealimizdeki genç özgüvenli olmalı”

“Türkiye Yüzyılı genci nasıl olmalı?” sorusunu da yanıtlayan Tekin, gençlerin özgüvenli olması gerektiğini belirtti.

Tekin, gençlerin geçmişlerini ve sahip oldukları mirası bilmeleri gerektiğini ifade ederek, “Türkiye Yüzyılı’ndaki genç özgüvenli olacak. Atalarının, dedelerinin bu coğrafyada ve dünyada neye hizmet ettiğini bilecek. O mirasa sahip çıkacak.” dedi.

Program sonunda Bakan Yusuf Tekin’e, Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir ile Başkan Yardımcıları Ahmet Aziz Albayrak ve Ömer Tayyip Erdoğan tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Forum TBMM Başkanı Kurtulmuş’un katılımıyla sona erecek

Altı gün boyunca 30 farklı milletten, Türkiye’nin 33 şehrinden ve 107 okuldan yüzlerce genci Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda buluşturan Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, 15 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek Resmî Kapanış Töreni ile sona erecek. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay katılacak.

Forumun son gününde ayrıca Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun katılımıyla “Tarihin Işığında Diplomasi” paneli düzenlenecek. Gençler, altı komitede yürüttükleri müzakereleri Liderler Zirvesi ile tamamlayacak.


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Başlıklar :milli eğitimyusuf tekinBosphorus Diplomasi Forumu
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