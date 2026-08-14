Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip'ten Bakan Bayraktar'a bağımsızlık sorusu: Tarih vererek yanıtladı

Ömer Tayyip Erdoğan’dan Bakan Bayraktar’a kritik soru

Genç Diplomasi Derneği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu, üçüncü gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ağırladı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen forumda Bayraktar, “Küresel Sistemin Kırılma Noktası: Enerji Diplomasisi” başlıklı panelde gençlerin sorularını yanıtladı. Sorular arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ve Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan’ın yönelttiği soru da yer aldı. Ömer Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmesi için hedef tarihin ne olduğunu sordu. Bakan Bayraktar ise “En zor soru bu oldu.” diyerek hedef tarih olarak 2035’i gösterdi.

Enerjide bağımsızlık için birkaç koldan çalışma

Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için farklı alanlarda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yenilenebilir ve nükleer enerjinin yanı sıra kritik ve stratejik madenlerde Türkiye’nin bağımsızlığının önemine dikkat çeken Bayraktar, belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kendi petrol ve doğal gazını üretmesinin bu çalışmaların başında geldiğini belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ve Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarının yanı sıra Gabar’daki petrol sahalarında yürütülen faaliyetlerin de devam ettiğini ifade etti. Bakan Bayraktar, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaların da bu kapsamda sürdüğünü belirterek yenilenebilir ve nükleer enerji alanındaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Elektrikli araç hedefi: 8 ila 10 milyon

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinin de önemli olduğunu belirten Bayraktar, enerji tasarrufu ve verimliliğine dikkat çekti. Ulaştırma sektörünü örnek veren Bayraktar, Türkiye’de ulaştırmada kullanılan elektriğin oranının yalnızca binde beş seviyesinde olduğunu söyledi. Elektriğin Türkiye’nin güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu ifade eden Bayraktar, 2035 yılına kadar Türkiye’de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın kullanılmasını hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, bu araçların Türkiye’de üretilmesinin hedefi daha anlamlı hâle getireceğini belirterek elektrikli araç kullanımının özellikle petroldeki dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamasını istediklerini söyledi.

2035 için dışa bağımlılık hedefi yüzde 50’nin altı

Bayraktar, Türkiye’nin nihai hedefinin enerjide dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Elektrik üretimindeki dışa bağımlılığın diğer enerji kaynaklarına göre daha düşük olduğunu belirten Bayraktar, yaklaşık yüzde 65-70 seviyesindeki yerlilik oranının artırılmasını, yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılmasını ve ulaştırma sektörünün elektrikli araçlarla dönüştürülmesini amaçladıklarını söyledi. Enerjide dışa bağımlılık oranının şu anda yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu belirten Bayraktar, bu oranın 2035 yılına kadar yüzde 50’nin altına indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Bayraktar, önümüzdeki 10 yıl içinde bu hedefe ulaşılması halinde Türkiye’nin enerji kaynaklı cari açık sorununu büyük ölçüde geride bırakabileceğini söyledi. Daha sonraki hedefin ise dışa bağımlılık oranını sıfıra indirmek olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye’yi enerjide tamamen bağımsız hâle getirmek ve enerji kaynaklı dış ticaret açığını ortadan kaldırmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.