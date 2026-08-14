09:22, 14/08/2026, Cuma
İstanbul merkezli operasyonda kurşunlama ve yaralama olaylarıyla ilgili 8 zanlı yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü. İnceleme ve araştırmalarda 4 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerce yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Başlıklar :İstanbulOperasyonKurşunlama
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.