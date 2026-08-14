Kemer’de orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın, Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde dün başladı. Zorlu arazi şartlarına rağmen gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, alevlerin ilerlemesinin önüne geçti.
ALEVLERE KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE
Yangına karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına havadan ise 3 helikopter ve 2 uçak destek verdi.Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangının etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
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