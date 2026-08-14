Molozların arasındaki Türk bayrağını öpüp başına koydu: Polisin hareketi takdir topladı
Hatay’da yıkımı gerçekleştirilen bir sitenin enkazında zarar görmüş halde bulunan Türk bayrağı, polis ekipleri tarafından molozların arasından çıkarıldı. Bayrağı yerden alan polis memurunun onu üç kez öpüp başına koyduğu anlar kameraya yansıdı.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde yıkımı yapılan bir sitenin enkazında Türk bayrağının zarar görmüş halde bulunduğu yönündeki görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından harekete geçen Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nardüzü Mahallesi’ndeki enkaz alanına giderek molozların arasında bulunan bayrağı bulunduğu yerden aldı.
BAYRAĞI ÜÇ KEZ ÖPÜP BAŞINA KOYDU
Bayrağı enkazdan çıkaran polis memurunun gösterdiği hassasiyet ise dikkat çekti.
Polis memuru, zarar görmüş Türk bayrağını üç kez öperek başına koydu. O anlar çevrede bulunanlar tarafından görüntülenirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. Polis memurunun bayrağa gösterdiği saygı ve hassasiyet, vatandaşlardan takdir topladı.
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