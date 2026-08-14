10:15, 14/08/2026, Cuma
AK Parti 25. yaşını Ankara’da kutluyor: Yüz binlerin buluşacağı alanda hummalı çalışma
AK Parti, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenecek özel mitingle kutlayacak “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır” sloganıyla gerçekleştirilecek program öncesi alanda hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.
AK Parti, kuruluşunun 25’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı
“25. Yıl Özel Mitingi”, bugün Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.
25’İNCİ YILA ÖZEL DEV BULUŞMA
“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır”sloganıyla düzenlenecek mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi yolculuğuna ve Türkiye’nin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Partililerin ve vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen miting öncesinde Ankara Millet Bahçesi’nde hazırlıklar hız kazandı.
MİTİNG ALANINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Miting alanında sahne, platform, teknik altyapı ve diğer hazırlıklar için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti, alandaki hazırlıklara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak vatandaşlara
“Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır”mesajını verdi.
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