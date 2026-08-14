Operasyon sonrası Mehmet Görmez’in sözleri yeniden gündem oldu: Alihan Kuriş’e ‘İki peygamberin yetkisine sahip misiniz?’ diye sormuş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyon sonrası, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yıllar önce Kuriş’le yaptığı görüşmeyi anlattığı canlı yayın görüntüleri yeniden gündem oldu. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı olan Görmez'in, makamında kabul ettiği Alihan Kuriş'e “Siz iki peygamberin yetkisine sahip misiniz? Sizin bulunduğunuz bir yerde 'Hem Hazreti Peygamberin hem de ahir zamanda gelecek Hazreti İsa'nın yetkisi bizim efendimize verilmiştir.' diyor ve siz orada dinliyorsunuz. Niye bunu reddetmiyorsunuz?" diye sorduğunu, Kuriş’in ise “Vallahi hocam, ben mühendis bir adamım. Hocalar öyle dedi, ben de bir şey diyemedim” yanıtını verdiğini aktardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 17 ilde 123 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 32 şirketin de örgütle bağlantılı olduğu tespit edildi.
Operasyonun ardından, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Alihan Kuriş’le geçmişte gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin anlattıkları yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.
GÖRMEZ, KURİŞ’E DOĞRUDAN SORDU: 'İKİ PEYGAMBERİN YETKİSİNE SAHİP MİSİNİZ?’
‘HZ. PEYGAMBER’İN VE HZ. İSA’NIN YETKİSİ VERİLMİŞTİR’
Görmez’in anlattığına göre söz konusu ortamda, ‘Hem Hz. Peygamber’in hem de ahir zamanda gelecek olan Hz. İsa’nın yetkisi bizim efendimize verilmiştir’ şeklinde ifadeler kullanıldı. Görmez, Kuriş’in bu sözleri duyduğu halde neden reddetmediğini sorgulayarak, ‘Siz orada dinliyorsunuz, niye bunu reddetmediniz?’ diye sorduğunu aktardı.
KURİŞ’İN CEVABI: “BEN MÜHENDİS BİR ADAMIM”
YENİDEN GÜNDEMDE
Mehmet Görmez’in geçmişte canlı yayında anlattığı görüşmeye ilişkin görüntüler, Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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