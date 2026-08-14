100 milyar lira yurt dışına çıkarıldı: Alihan Kuriş grubuna kara para operasyonu

Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı gruba yönelik operasyon düzenlendi. Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kuriş yönetimindeki yapının şirketler ve çeşitli ticari kuruluşlar üzerinden karmaşık bir mali organizasyon oluşturduğu, şirketlerin bölünme ve devir işlemleriyle finansal yapının takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi. Kapalı, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı yapıda organize biçimde yoğun para hareketleri gerçekleştirildi.Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde kara para organizasyonunda rol aldıkları belirtiliyor.

ŞÜPHELİ ŞİRKET DEVİRLERİ TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler ve şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda, şirketlerin çoğunda 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış tespit edildi. Bu artışla şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünme sonucunda farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ortaya çıktı. Bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağı, mal alış-satışı veya transfer kaydı bulunmadığı, aktif ticari faaliyet yürütmemelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirlendi.Mali incelemelerde, şirketlerin birçoğunun çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden para transferi aldığı, büyük bölümünde ise yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu tespit edildi. Özellikle ortaklar tarafından şirketlere “kaynağı izaha muhtaç” yüksek tutarlı nakit girişi gerçekleştirildiği ve paranın şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirlendi. Şirket hesaplarına nakit olarak yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarlı meblağların, dikkat çekici şekilde grupla bağlantılı şirketler ve ticari kuruluşlar arasında aktarıldığı tespit edildi.

SAHTE FATURA ŞÜPHESİ

Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı karşılıklı işlemler gözlendi. MASAK raporunda, bu işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı. Ayrıca bazı şirketlerin hesaplarına, kayıtlardaki mal alış-satış işlemleriyle uyumsuz şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı tespit edildi. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, söz konusu mali işlemlerin birbiriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı.

MASAK raporunda, bazı şirketlerin ticari faaliyetleri ve mal alış-satış kayıtlarıyla uyum göstermeyen şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsinden yüksek tutarlı transferler aldığı belirlendi. Söz konusu para transferlerinin kaynağı, amacı, tarafları ve nihai faydalanıcıları ile yurt içindeki şirketler arasındaki para hareketleriyle bağlantıları ayrıntılı şekilde araştırılıyor.

17 İLDE BASKIN 37 İSME GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde yapılan baskınlarda, şüphelilerden 37'si yakalandı. 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldı. Şüphelilere ait adreslerden birinde 20 ruhsatsız silah çıktı. Diğer adreslerde ise yüksek miktarda döviz ele geçirildi. Yakalananlar arasında Alihan Kuriş de yer aldı. Onun yanı sıra Kuriş’in özel sekreteri Fahri Candemir, eski HSYK üyesi Ahmet Gökçen, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Hisar İnşaat ortağı Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, yapının bölge idarecisi olarak bilinen Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün de gözaltında. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yurt dışında olan 9 şüpheli için de adli süreç başlatıldı.

Merkezi Almanya’ya taşıyacaklardı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyona dair açıklama yaptı. Kuriş'in 2016 yılında grubun başına geçtiğini anlatan Bakan Çiftçi, faaliyetlerin bununla birlikte gizlilik içerisinde yürümeye başladığı bilgisini verdi. Grubun Almanya’da 70 milyon dolar (yaklaşık 3,3 milyar TL) değerinde merkez inşa ettiğini belirten Çiftçi, yapının yönetimini buraya taşımayı planladığını kaydetti. Çiftçi, “Finansal ayaklarına yönelik epeydir üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde neticeleri ortaya çıkacaktır” dedi.

KÖLN’E KARARGAH KURMUŞLAR

Çiftçi’nin sözünü ettiği Köln’deki merkez, 17 bin metrekarelik alanda kurulu. Grubun Almanya’daki kuruluşu İslam Kültür Merkezleri Birliği (VİKZ) tarafından inşa edilen merkezde yurtlar, toplantı salonları, idari ve ticari birimler yer alıyor. VİKZ’nin başında iş insanı Ali Yılmaz var. 16 Eylül 2023’te VİKZ’nin Köln’de düzenlenen 50’nci kuruluş yıl dönümü programına Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de katılmıştı. Gruba, Almanya’nın kapılarının açık olduğu mesajı veren Steinmeier, VİKZ’nin “Dinler arası diyaloğa hayat veriyorsunuz” demişti.

FETÖ’VARİ SİSTEM KURMUŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Alihan Kuriş yapılanması özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ’nün kullandığı yöntemlerle benzerlik gösteriyor. Süleymancılar kullanarak oluşturulan yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların “ulak” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı belirtildi. Toplumsal açıdan doğru anlaşılması bakımından başsavcılık dikkat çeken bir açıklama yaptı. Soruşturmanın herhangi bir dini inanca, cemaate veya meşru sivil toplum faaliyetine yönelik olmadığı özellikle vurgulandı.

31 şirkete kayyum atandı

Grupla mali ve ticari bağlantıları bulunan 32 şirket tespit edildi. İnşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin 14’ü İstanbul, 14’ü Sakarya, diğerleri ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet yürütüyor. Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi (yaklaşık 2,1 milyar dolar) aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu şekilde kara para aklandığı düşünülen 31 şirket ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.

YAPIYLA BAĞLANTILI O ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında grupla ilişkili olduğu değerlendirilen 31 şirket şöyle: ELF Yapı, Altun Mimarlık, Güldeniz İnşaat, Ardeniz Emlak, Garanti Gayrimenkul, Arden Gıda, ŞMS Kopuz Gıda, TEB Denizcilik, Özgür Giyim Tekstil Ürünleri, Armine Giyim, Hisar Sağlık, Ayakkabı Dünyası, Akdeniz Toros Et, İstanbul Hisar Turizm, MKM Taş Ocağı Hafriyat, Perka Yapı, Günso, Seli Kaynak ve Meyve Suları, MKM Otomotiv, Asya Otomotiv, MKM Elektronik, Seli Turizm Otelcilik, Ada Nakış Desen, Verona Ev Tekstil Ürünleri, Ada Dokuma İmalat, Güleryüz Kuyumculuk, Asya Süs Bitkileri, Han Yapı, Bolu Yıldız Eğitim, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) ve Göknur Gıda. Üniversite ile irtibatlı olan Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş.’de ise yönetimi bakımından değil, irtibatlı sorumlular yönünden işlem yürütülüyor.

AYNI ADRESLERİ KULLANIYORLAR

Söz konusu şirketlerin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullanması dikkat çekti. İstanbul’da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı, Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü.

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