Terörsüz Türkiye’de üçüncü göz yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Şafak Ankara Bürosu’nu ziyaret ederek Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gazetemizin sorularını yanıtladı. Sürecin Türkiye’nin kendi kurumları tarafından yürütüleceğini vurgulayan Güler, dışarıdan bir denetim veya izleme mekanizmasının bulunmadığını söyledi.

TÜRKİYE MODELİ VURGUSU

IRA sürecinde ABD ve Kanada’nın, Filipinler’deki Moro sürecinde ise Türkiye'nin izleme mekanizmasında rol aldığını hatırlatan Güler, Türkiye'nin kendi sürecini kendi kurumlarıyla yürüteceğini söyledi. "Bakın bizim bu sürecimizde üçüncü göz yok. Dışarıdan izleme de yok. Takip de yok, idare de yok" diyen Güler, bunun nedenini ise "Biz kendimize güveniyoruz. Bizim kapasitemiz çok yüksek" sözleriyle açıkladı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Güler, sürecin sonucunda ortaya çıkacak modelin başka ülkelere de örnek olabileceğini belirterek, “Gerçek manada Türkiye modeli inşa ediyoruz. Uluslararası ve bölgesel krizlerde bizim geliştirdiğimiz bu model, yapısı, işleyişi ve devamındaki diğer uygulamalarla da dünyaya örnek olacak” dedi.

KANUN HEMEN YÜRÜRLÜKTE OLMAYACAK

Meclis’ten geçen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un hemen yürürlüğe girmeyeceğini söyleyen Güler, yasanın uygulanmasında kritik aşamanın örgütün silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması olduğunu söyledi. Güler, güvenlik birimlerinin yapacağı tespitin ardından konunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini belirterek şunları kaydetti:

HAKLAR OTOMATİK DEVREYE ALINMAYACAK

“Bunu teyit ettikten sonra birçok yasal hak talep edilebilir hâle geliyor ama otomatik hiçbir şey devreye girmeyecek. Silahlı suç işleyenler ve örgüt yöneticileri hariç silahlı suça karışmayanları kapsayan bir başvuru süreci başlayacak. Bunun için de altı aylık başvuru süresi gerekiyor. Bu süre içinde cezaevinde olanlar başsavcılıklara, yurt dışında olanlar büyükelçilik ve konsolosluklara başvuracak. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunup silahlı suça karışmayan ama kaçak durumda olanlar ise yine aynı şekilde yurt içinde başsavcılıklara, yurt dışında ise diplomatik merkezlere başvuracak.”

İZLEME KURULU YASA YAYINLANDIKTAN SONRA

Güler, yasa ile düzenlenen İzleme ve Denetleme Kurulunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulacağını ve kanunun yayımlanmasından birkaç gün içinde çalışmalarına başlayacağını belirtti. Kurulun hem süreci inşa edeceğini hem de izleyeceğini söyleyen Güler, ihtiyaç halinde alt komisyonların kurulacağını kaydetti.

Alt komisyonlar nasıl ve neden kurulacak?

Kurulun oluşturulmasından sonra silahların MİT nezaretinde MSB’ye teslim edilme süreçlerinin de devam edeceğini kaydeden Güler, “Bu konuya ilişkin yasada öngörülen yönetmelik de bu çerçevede oluşturulacak. Bu andan sonra silahların bırakılması ve geri dönüşlerin PKK mensuplarına anlatılması için de çalışmalara başlanacak. Örgüt üyelerine yasa anlatılacak hangi haklara sahip oldukları bildirilecek. Kurul bu noktada yapılan çalışmaları da takip edecek ve gerekli görülen hallerde alt komisyonların da oluşturulmasını sağlayacak. Bu komisyonlarda Çalışma, Aile bakanlıkları da yer alabilecek. Bu zeminde de entegrasyon ve toplumsal uyum çalışmaları da hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

Sabotaj girişimleri olabilir

Güler, süreç içerisinde sabotaj girişimleri yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu. “Uluslararası istihbarat örgütlerinin aparat olarak kullandığı” yapıların Türkiye’nin istikrarına zarar vermek ve ekonomik kayıplara yol açmak isteyebileceğini belirten Güler, “Ama Türkiye artık eski Türkiye değil, çok güçlü bir devlet” dedi. Güler, sürecin bir anda tamamlanmış ve bütün sorunların ortadan kalkmış olmayacağını da vurgulayarak, “Her şey sütliman, bir anda her şey oldu bitti asla diyemeyiz. Sabırla, ciddiyetle bu süreci yürüteceğiz” diye konuştu.

Anayasa için olumlu atmosfer oluştu

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin 467 oyla Meclis’ten geçmesini anayasa değişiklikleri bağlamında değerlendiren Güler, “Yeni anayasa konusunda iyi bir atmosfer oluştu” değerlendirmesinde bulundu.

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