Özel'in gündemi partideki ayrışma
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Meclis grubunda Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin yaşanan görüş ayrılıklarını aşmak için sürece yönelik mesajlarını artırma kararı aldığı öğrenildi.
Özel'in, özellikle Güneydoğu'daki örgütlenme çalışmalarına bizzat dahil olarak partisinin Terörsüz Türkiye politikasını daha net ortaya koyacağı belirtildi.
TABANDAKİ FİKİR AYRILIĞINI ARAŞTIRACAK
Özel'in, yasa teklifine ret oyu veren milletvekilleriyle de bir araya gelerek parti kamuoyunda süreçle ilgili oluşan tepkileri ve soru işaretlerini gidermeyi hedefleyen istişare görüşmelerinde bulunabileceği kaydedildi. Bir gün sonra vekillerden gelen birlik mesajının parti içinde farklı tartışmalara ve yanlış anlaşılmalara evrilmemesi için de milletvekillerine hassasiyet göstermeleri yönünde telkinde bulunulduğu öğrenildi. Özel'in önümüzdeki süreçte hem Meclis grubundaki görüş ayrılıklarını azaltmaya hem de sahada partisinin Terörsüz Türkiye yaklaşımını anlatmaya ağırlık vereceği öne sürüldü.
GÜNEYDOĞU MESAİSİ BAŞLAYACAK
Özel'in, partisinin Terörsüz Türkiye politikasını daha net anlatmak amacıyla Güneydoğu'daki örgütlenme çalışmalarına da bizzat dahil olacağı kaydedildi. Bölgede yapılacak çalışmalar ve siyasi temaslarda, partisinin sürece bakışının daha açık şekilde ortaya konulması planlanıyor. Özel'in bu kapsamda Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca Meclis’teki yasa teklifinden ibaret olmadığı, yerel yönetimler ve kayyımlara karşı demokratikleşme boyutlarının da bulunduğu yönündeki mesajlarını öne çıkaracağı ifade edildi.
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