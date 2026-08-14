Tasfiye kısa zamanda tamamlanacak
Terörsüz Türkiye sürecinde takvim hızlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin daveti üzerine İçişleri Bakanlığı’nda 81 ilin valisiyle önceki gün çevrim içi olarak bir araya geldi.
Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Meclis’ten geçen yasanın ardından sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
HASSASİYET ÇAĞRISI
Kurtulmuş, valilere kendini feshettiğini açıklayan PKK’nın tasfiyesine ilişkin sürecin kısa zamanda tamam-lanmasının beklendiğini söyledi. Sürecin tamamlanmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) değerlendirmede bulunması ve karar almasının beklendiğini belirten Kurtulmuş, MGK kararının çıkmasının ardından Meclis’ten geçen yasanın yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin başlatılacağını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de valilere süreç boyunca hassasiyet gösterilmesi çağrısı yaptı.
Gannuşi özgür bırakılsın
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunus’ta tutuklu bulunan Nahda Hareketi lideri ve eski Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi’ye ilişkin açıklama yaptı. Gannuşi’nin, sağlık durumunu takip eden ekibin talebi üzerine açlık ve ilaç grevine son verdiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Kendisine gerekli tıbbi desteğin eksiksiz sağlanması, insan onurunun gerektirdiği adil ve insani koşullara kavuşturularak özgür bırakılması en büyük temennimizdir.”
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