Üniversite affı için 9 Aralık son gün

Sabır ve sağduyuyla hareket edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı Külliye’de kabul etti. Erdoğan, şehit aileleriyle de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından sosyal medyada bir mesaj yayınlayan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi ve savunma sanayiinde elde edilen başarılar sayesinde gelindiğini söyledi. Erdoğan, “İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız” dedi.