Üniversite affı için 9 Aralık son gün
Öğrenci affında yol haritası belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteyle ilişiği kesilenler ile kazandığı programa kayıt yaptıramayanların yükseköğretime dönüşünde uygulanacak takvimi ve şartları belirledi.
Hazırlık, ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora programlarından ilişiği kesilenler ile kazandığı programa kayıt yaptıramayanlar, 9 Aralık'a kadar ilgili üniversiteye başvurabilecek. Başvurusu kabul edilenler 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak. Zorunlu nedenle süresinde başvuramayanlara, engelin ortadan kalkmasından itibaren bir ay ek süre tanınacak. Bölümü kapatılan ancak kayıt yaptıramayanlar puan şartını taşımaları halinde eş değer programa geçirilebilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarında birinci öğretimine geçilebilecek. Açıköğretim programlarına geçiş mümkün olacak.
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