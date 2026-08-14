Hassasiyetlerden asla taviz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir" dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

* Şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıkmaya çalıştık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa, devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.

* Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır. Ne Suriye'de ne ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır.

* Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Bunu da şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeden hukuk ve demokrasi zemininde büyük bir titizlikle yapıyoruz.

* Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz.

Söz Milletin

CHP bölündü sokak karıştı: Bunlar ülke mi yönetecek!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig takımlarına mesaj: Hiçbir kupa huzurdan değerli değil

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan İsrail'in saldırılarına dikkati çekti: Türkiye ve Mısır’dan Gazze için daha ciddi tedbir kararı