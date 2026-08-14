Biz güç tazeliyoruz: Uluslararası sistem sarsıntıda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’de Terörsüz Türkiye için hazırlanan kanun teklifinin 467 oyla kabul edildiğine işaret ederek "On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet-millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 142’si subay 5 bin 915 öğrencinin mezun olduğu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Mezun öğrencilere seslenen Erdoğan, "Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız" dedi.

YENİ SİSTEMİN KUTUP BAŞLARINDAN OLACAĞIZ

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimiz, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşına altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir."

BİN YILDIR BAŞIMIZ DİK

Erdoğan, "Biz, bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız” diye konuştu. ‘Terörsüz Türkiye’ ve 'terörsüz bölge' vizyonlarının menziline ulaştırılmasının bu yönüyle hayati önemde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet-millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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