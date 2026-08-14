AK Parti 25 yaşında: Çeyrek asırlık siyasi yolculuk
14 Ağustos 2001’de Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti 25 yaşında. AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde %34,28 oyla tek başına iktidar oldu. 2007, 2011, 2015, 2018 ve 2023 genel seçimlerinden de zaferle çıkarak kesintisiz en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.
14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunu geride bıraktı. Kuruluşundan 15 ay sonra, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde yüzde 34,28 oyla birinci parti olan AK Parti, 2007, 2011, 2015, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde de birinci olarak çok partili siyasi hayatta kesintisiz en uzun süre iktidarda kalan parti oldu. Erdoğan ise 2003’te başbakanlık görevini üstlenerek partinin siyasi yürüyüşünün merkezindeki isim oldu.Partinin 25 yıllık tarihinde 2008’deki kapatma davası, 2010 anayasa değişikliği referandumu, 2014’te Erdoğan’ın halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olması ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gibi önemli dönüm noktaları yaşandı. 2017’deki anayasa değişikliği referandumuyla Cumhur-başkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken, AK Parti ile MHP arasındaki iş birliği de Cumhur İttifakı’na dönüştü. 23 Şubat 2025’teki 8. Olağan Büyük Kongre ile MKYK’nın yüzde 52’si yenilenirken, 2026’da da il teşkilatlarında değişiklikler sürdü.
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