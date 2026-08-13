AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay söylentilere yanıt verdi
CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılacağı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay iddialara cevap verdi.
CHP'den ayrılarak görevine bağımsız şekilde devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümüne denk gelen 14 Ağustos'ta partiye geçeceği öne sürülen Tugay, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.
Tv100'ün haberine göre Cemil Tugay, şu aşamada herhangi bir siyasi partiye katılma planının bulunmadığını belirterek AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı.
'BAĞIMSIZ KALACAĞIMI DEFALARCA SÖYLEDİM'
"Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" ifadelerini kullanan Tugay, "Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim" açıklamasını yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den 18 Haziran tarihinde istifa etmişti.
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