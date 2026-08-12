İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak?
Cemil Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklayarak bir süre bağımsız kalacağını ve belediye hizmetlerine odaklanacağını belirtmişti. Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın konuya ilişkin, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz” ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor. 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini açıklayan Tugay, belediye hizmetlerine odaklanmak istediğini belirterek bir süre bağımsız kalma niyetinde olduğunu ifade etmişti. Ancak son günlerde Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Cemil Tugay'ın İzmir halkının taleplerine ve iradesine uygun bir duruş sergilemesini beklediklerini dile getirdi.
Cemil Tugay Yeni Parti'ye katılmıyor mu?
YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı iddiasının sorulması üzerineyse şöyle yanıt verdi: “Kendisiyle hiçbir iletişimim yok, nereden seçildiği belli. Biz İzmir Büyükşehir Belediye başkanının İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz. Kişisel bir iletişim olmamıştır.”
Mengü, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçiş tarihi ve detaylarına ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçecek. Yanında da 3 ilçe belediye başkanını götürecek." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Tugay'ın Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak?
Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'den istifa ettikten sonra yoluna bağımsız devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde (14 Ağustos'ta) AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Gazeteci Nevşin Mengü, katıldığı yayında siyaset gündemine düşen kulis bilgisini paylaştı.
Cemil Tugay'ın katılımının olması durumunda bazı ilçe belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçebileceği ifade edildi.
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