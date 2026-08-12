İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor. 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini açıklayan Tugay, belediye hizmetlerine odaklanmak istediğini belirterek bir süre bağımsız kalma niyetinde olduğunu ifade etmişti. Ancak son günlerde Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Cemil Tugay'ın İzmir halkının taleplerine ve iradesine uygun bir duruş sergilemesini beklediklerini dile getirdi.