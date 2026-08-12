DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 Dikey Geçiş Sınavı sonucu sorgulama ekranı sorgulama ekranı

Memur emeklisine seyyanen zam var mı? Anayasa Mahkemesi’nden kritik karar

Memur emeklilerine 2023 yılında verilmeyen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zamla ilgili hak arayışında kritik bir hukuki eşik geride bırakıldı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in konuyu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımasıyla başlayan bireysel başvuru sürecinde yüksek mahkeme dikkat çekici bir karara imza attı. Milyonlarca memur emeklisinin maaş farkı ve geçmiş döneme dönük hak kayıpları açısından emsal niteliği taşıyabilecek bu gelişme, yargı dünyasında ve kamuoyunda geniş yankı bulurken, gözler kararın hukuki sonuçlarına ve uygulanma sürecine çevrildi. Peki emekliye seyyanen zam var mı, kimleri kapsıyor?